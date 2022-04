Da Redação

Com 68,96% dos votos, Arthur Aguiar é campeão do 'BBB22'

Na noite de terça-feira (26) ocorreu a votação final do Big Brother Brasil 22 e, com 68,96% dos votos, Arthur Aguiar foi anunciado o vencedor do reality. Ele superou os amigos Paulo André (29,91%) e Douglas Silva (1,13%).

O ator foi o primeiro membro do camarote a ser campeão do "BBB". Ao longo de 100 dias, ele foi líder uma vez, anjo três e passou por sete paredões para chegar à final.

Além disso, algo que marcou essa edição do reality, foi a rivalidade entre Arthur e a influencer Jade Picon, que indicou o ator para o paredão duas vezes seguidas. Ele venceu o embate em um disputa direta com a influencer, que o mandou uma terceira vez após atender um big phone, que também a colocava entre os indicados.

A final contou com a maior votação entre as finais de todas as edições do programa, com 751 milhões de votos.