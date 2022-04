Colunista diz que teve voto de silêncio em demissões

Da Redação

Chico Pinheiro apresentava há anos o Bom Dia Brasil

Notícias veiculadas neste sábado pela imprensa especializada dão conta de que, ao contrário do que as notas internas da Rede Globo teriam informado, os jornalistas Carlos Tramontina e Chico Pinheiro, que estão entre os mais conhecidos e antigos profissionais da emissora, teriam sido demitidos por conta dos altos salários.

O colunista Daniel Castro, do Notícias da TV, por exemplo informou que os dois profissionais teriam sido avisados, ainda janeiro, que seriam afastados após o Carnaval. De acordo com o colunista, as demissões já seriam esperadas e só não ocorreram antes por conta da pandemia, uma vez que ambos ficaram afastados do trabalho presencial por quase 18 meses.

O colunista publicou neste sábado (30) que houve inclusive uma espécie de voto de silêncio na demissão dos dois medalhões do jornalista da emissora, que nega o fato.

Tramontina, de 65 anos, fez sua última aparição na emissora ao apresentar o SP2 (o jornal da segunda edição de São Paulo) na terça-feira (26). Ele já estava há 43 anos na Globo.

Chico Pinheiro, 68 anos, apareceu pela ultima vez como funcionário da Globo nesta sexta-feira (29), ao apresentar o Bom Dia Brasil, que ele comandava há anos.

Pinheiro foi protagonista de uma crise interna em abril de 2019, quando teria se manifestado publicamente sobre suas preferências partidárias. Ainda em 2017 Pinheiro se envolveu em outra polêmica, quando se despediu do público do Jornal Nacional substituindo o tradicional boa noite por um “saravá”.