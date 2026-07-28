"Colocada na lama", diz Erika Januza ao quebrar o silêncio sobre fim de namoro com Arlindinho

A atriz Erika Januza, de 41 anos, quebrou o silêncio e se pronunciou pela primeira vez nesta terça-feira (28) sobre o fim do seu namoro com o cantor Arlindinho. O término do casal, que estava junto desde dezembro de 2025, ganhou repercussão no último fim de semana após o vazamento de vídeos que mostravam o sambista deixando uma casa de swing na zona sul do Rio de Janeiro. As imagens teriam sido gravadas enquanto os dois ainda mantinham o relacionamento. Após a divulgação do caso, a artista apagou as fotos com o ex-namorado de suas redes sociais e deixou de segui-lo.

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Em vídeos publicados em seu perfil, Erika relatou ter ficado reclusa nos últimos dias devido a uma folga das gravações da novela "A Nobreza do Amor", da TV Globo, tempo que aproveitou para visitar a família antes de retomar a rotina de trabalho. Demonstrando abatimento, a atriz desabafou sobre o impacto da repercussão do caso. "Depois da lama que me colocaram, estou aqui dirigindo, indo trabalhar. Deus é tão bom que fiquei de folga nos últimos dias, visitei minha família", declarou a artista, que também agradeceu o apoio recebido por e-mails, mensagens e abordagens nas ruas. Ela completou afirmando que a decepção abalou sua visão sobre relacionamentos: "A partir de agora, se perguntar o que é o amor para mim, eu não sei responder. Não sei explicar mais. Quem sabe um dia…".

Antes de se manifestar publicamente em vídeo, Erika já havia compartilhado um texto do escritor Edgard Abbehusen na madrugada de sábado (25) sobre superação e livramento espiritual. A mensagem refletia sobre confiar no tempo de Deus e aceitar certas perdas como proteção divina. "Nunca estamos atrasados para o que é verdadeiramente nosso. A gente sofre achando que perdeu o timing, que 'já passou da idade', que a oportunidade foi embora e não volta mais. Mas Deus não erra. Ele trabalha com propósito", reforçou a atriz ao publicar o texto.

Em meio ao desabafo, um trecho de uma participação antiga de Erika no programa "Saia Justa", do GNT, voltou a repercutir nas redes sociais.

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Na ocasião, a atriz conversava com a apresentadora Eliana sobre os chamados "inegociáveis" em um relacionamento e a perda de respeito quando um limite importante é ultrapassado. "É difícil quando você gosta de uma pessoa, e você tem o seu inegociável, e a pessoa fere o inegociável, e você gosta dela. E aí, o que que você faz quando isso acontece? Porque aí você olha para aquela pessoa, você perde um monte da admiração que você tem por ela, você perde um monte do respeito que você tem por ela… O que que você faz com aquilo? Eu não tô nem falando de relacionamento atual, mas eu estou dizendo assim, na vida… Eu já passei por algumas coisas que eu olhava e ficava com vergonha", disse Erika na ocasião.

Questionada por Eliana se a vergonha era de si mesma, ela respondeu que sentia vergonha "de mim e de tá ali com aquela pessoa naquela situação. Tipo, por quê? Por que que você não vai embora?". A apresentadora se solidarizou no ar: "Porque é difícil mesmo. Por isso que eu estava falando aqui para você, Erika. Eu me solidarizo muito com você e com tantas mulheres, e eu já fui uma dessas mulheres".

O vídeo repercutiu amplamente entre o público e atraiu comentários de personalidades como Gracyanne Barbosa, que fez questão de prestar apoio à atriz afirmando que Erika é uma das mulheres mais incríveis e generosas que já viu, além da beleza estonteante, ressaltando que ela merece ser muito feliz e abençoada.

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Nas redes, internautas compararam o uso da palavra "inegociável" ao termo utilizado recentemente pela influenciadora Virginia Fonseca ao anunciar o fim temporário do namoro com o jogador Vini Jr., gerando memes sobre o termo ter virado tendência. Outros seguidores desejaram dias melhores à artista, encarando o fim do relacionamento com Arlindinho como um livramento.