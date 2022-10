Coldplay anuncia show extra para Curitiba; vendas começam nesta sexta

Da Redação

Os músicas farão uma segunda apresentação, também no Couto Pereira, no dia 22 de março

Nesta quinta-feira (20), as vendas dos ingressos para o primeiro show da banda Coldplay em Curitiba, capital do Paraná, terminaram em cerca de uma hora. Os fãs esgotaram todos os convites em questão de minutos.

Para a completa alegria dos fãs que não haviam conseguido adquirir a entrada, a banda anunciou uma data extra para Curitiba. Os músicas farão uma segunda apresentação, também no Couto Pereira, no dia 22 de março. Confira o banner abaixo.

Conforme a Live Nation, produtora nacional da turnê no Brasil, “devido a alta demanda, o Coldplay fará mais um show da #MusicOfTheSpheresTour em Curitiba”. Com produção local da Seven Experience, as vendas começam nesta sexta-feira (21), às 10h, pelo site Eventim. A venda presencial começa às 11h, na bilheteria oficial.

O primeiro show da banda será no dia 21 de março. Essa será a primeira vez que Coldplay vem a Curitiba e, pelo visto, já em grande estilo, pois provavelmente os ingressos do segundo dia também esgotarão rápido.

fonte: Divulgação

Fonte: Informações da Banda B.

