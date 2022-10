Coldplay anuncia adiamento de oito shows no Brasil; entenda

Da Redação

Os novos shows não possuem ainda uma data definida, mas devem acontecer por volta do começo de 2023

O Coldplay anunciou, nesta terça-feira (04), o adiamento de oito shows em território brasileiro que aconteceriam neste mês de outubro. Seriam duas apresentações na Cidade Maravilhosa, o Rio de Janeiro, e um total de seus espetáculos em São Paulo.

Por meio de um comunicado oficial publicado nas redes sociais da banda mundialmente famosa, os integrantes informaram que o motivo da transferência de datas é devido a uma infeção pulmonar séria contraída pelo vocalista Chris Martins.

LEIA MAIS: Ex-Beatles cancela shows por causa de doença misteriosa

"Estamos otimistas de que Chris retornará a boas condições de saúde após o intervalo médico prescrito e esperamos retornar a turnê o mais rápido possível", afirmou o comunicado.

Os novos shows não possuem ainda uma data definida, mas devem acontecer por volta do começo de 2023. Conforme os organizadores dos eventos, os ingressos das apresentações canceladas ainda serão válidos nos shows do ano que vem.





Sucesso no Rock in Rio

A banda britânica foi uma das principais atrações do Rock in Rio, evento realizado no Rio de Janeiro no mês de setembro. Com pulseiras brilhantes que piscam de acordo com as batidas da música, os shows do Coldplay se tornaram referência de uma ótima apresentação no meio musical e entre os fãs.

Os cantores retornariam ao país nos dias 11 e 12 de outubro, para os shows da turnê, que aconteceriam no estádio Nilton Santos, no Rio. A banda faria também shows nos dias 15, 16, 18, 19, 21 e 22, em São Paulo, no Allianz Park.

Apenas os shows brasileiros foram adiados. O Coldplay segue com espetáculo marcado para Buenos Aires, na Argentina, a partir do dia 25 de outubro.

Fonte: Informações R7.

