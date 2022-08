Colar de Gusttavo Lima é arrancado durante show; assista o vídeo

Da Redação

A apresentação aconteceu neste sábado (30), na capital maranhense

Gusttavo Lima fez um show na capital maranhense, a cidade de São Luís, neste sábado (30), e um vídeo do evento está dando o que falar nas redes sociais. Durante a apresentação, o cantor teve o colar arrancado por uma pessoa quando desceu do palco para cumprimentar os fãs.

O vídeo registrado pela fã Bárbara Lethicya foi postado no seu perfil do TikTok e já conta com mais de 554 mil visualizações. As imagens revelam o momento que o sertanejo desce do palco acompanhado de vários seguranças. Logo em seguida, ele é puxado pelo braço e tem o colar arrancado do pescoço por uma das pessoas que o estavam cumprimentando.

Gusttavo Lima agiu com muita calma e apenas arregalou os olhos e pediu calma aos que estavam no local. "Calma, calma! Que isso?", disse ele.

Viralizando nas redes sociais, os internautas que assistiram ao momento estão na dúvida se o cantor e os seus seguranças não perceberam a pessoa arrancando o colar ou decidiram ignorar o fato acontecido. Até o momento, Gusttavo Lima ainda não se pronunciou sobre o caso.

Assista o vídeo:

Fonte: Informações do g1.

