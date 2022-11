Cleyton Lima assina contrato com escritório goiano para gerir carreira

Da Redação

O nome revelação da música sertaneja para 2023 promete muitas novidades com novos ares. O capixaba Cleyton Lima assinou contrato com a W9 Eventos de Goiânia, para gerenciar a sua carreira artística. A agência confirmou que estará à frente dos trabalhos do cantor e compositor juntamente com a Terra Produções.

Com pouco mais de um ano em Goiás, Cleyton Lima investe na composição para alçar voos mais altos. Na bagagem, Cleyton tem músicas já gravadas pela consagrada dupla sertaneja Mattão & Monteiro e mais recentemente, a música “Certo ou Errado”, gravada pela cantora Debora Mello, ultrapassou rapidamente a marca de 500 mil visualizações nas plataformas digitais.

Cleyton Lima afirmou que a parceria firmada com a W9 Eventos vem para consolidar seu trabalho no Centro-Oeste, por meio de uma agência especializada. “Vi na W9 Eventos todas as condições de gerenciar a minha carreira pela tradição da empresa com artistas sertanejos. É um ramo musical muito especial e que precisa também de uma atenção especial, por isso, acredito que faremos um grande trabalho juntos”.

Com material já gravado e próximo de seu lançamento, o novo talento aposta em seu segundo EP produzido na capital goiana com o nome “AcústicopraResenha”, que conta com grandes participações surpresas.