Claudio Vaz mostra como viajar de forma segura na pandemia

Um dos segmentos mais afetados durante a pandemia do Corona vírus foi o do setor de viagens. Diante da nova situação foi preciso buscar alternativas e se reinventar. O mercado do turismo precisava passar uma drástica transformação para se adequar em tempos de pandemia para continuar atraindo clientes.

Foi criado o termo “staycation” da junção da palavra stay, ficar e da palavra vacation, férias. “Staycation”, tem como conceito férias em casa, onde pode aproveitar as férias ou dias de descanso sem deslocar da cidade que mora e sem precisar viajar.

Cláudio Vaz Junior viveu a experiência da staycation em uma viagem para o Brasil no mês de fevereiro de 2021. Respeitando os protocolos de segurança, mesmo em meio a pandemia, foi possível hospedar em um hotel, conseguindo assim, momentos de distração. O local escolhido, Novotel São Paulo Morumbi, @novotelmorumbi, é uma ótima opção para quem tem necessidade de descansar e relaxar de forma segura em tempos de Covid 19.

O Novotel São Paulo Morumbi está localizado em uma área nobre de São Paulo, com uma vista para um dos principais cartões-postais da cidade, a Ponte Estaiada, quarto ponto mais alto da capital do estado. Próximo do estádio do Morumbi, Consulado Geral do Canadá, Shopping Morumbi e do WTC Golden Hall.

O Novotel pertence a renomada marca Accor, empresa francesa do ramo hoteleiro. O hotel disponibiliza quartos com design moderno, renovados, superconfortáveis, aconchegantes, climatizados e com wi-fi gratuito. O hóspede tem a opção de quarto com vista para a Ponte Estaiada, com mini escritório,

frigobar e máquina de café expresso. O ambiente segue de forma categórica todas as restritas normas sanitárias de higiene e segurança com a certificação ALL SAFE, garantido assim, a implementação dos padrões de limpeza e dos rigorosos protocolos de segurança.

O hotel oferece o restaurante “365 Vista” que promove experiências especiais que vão desde o delicioso café da manhã até o maravilhoso happy hour no deck da piscina com vista para a cidade. No cardápio do café da manhã o cliente encontra a opção buffet e o menu à La carte com tapioca e omelete. Para as refeições, almoço e jantar com serviço à La carte. E na área de entretenimento o local possui uma mesa de bilhar e um amplo bar no lobby.

Uma grande sacada é a opção room office, espaço de trabalho privado que também está disponível em alguns quartos. É um ambiente calmo garantindo tranquilidade e ideal para o hóspede trabalhar sem preocupação ou interrupções.

O modelo da sustentabilidade está enraizado no DNA da rede Accor. A partir desse ano as marcas Novotel e Mercure vão substituir as bisnagas de plástico dos amenities de cuidado pessoal por dispensers separados de 500ml. Um contendo shampoo e outro com condicionador. Os produtos serão fabricados pela Phytoervas em parceria com a Realgems’s, marca 100% vegana e cruelty

free. Os hotéis vão disponibilizar sabonetes em barra embalados em papel produzido com cera de abelha substituindo o plástico.

“Algo que me impressiona na rede Novotel é o cuidado com o meio ambiente. Toda vez que me hospedo na rede volto para minha infância quando passava férias no interior de São Paulo e brincava na horta de minha tia. O Novotel tem uma mini horta onde eles colhem temperos como salsinha, cebolinha, hortelã pra utilizar em suas receitas”, conta Cláudio.

Passar uns dias em hotel desse porte, mesmo para quem vive na cidade de São Paulo, é como viajar de férias e fazer turismo. Cláudio Vaz é jornalista e criador de conteúdos no nicho de viagens e hotelaria. Radicado nos Estados Unidos mostra sua experiência vivendo no país e compartilha dicas de viagens em seu instagram. Em seu site escreve artigos sobre viagens, hotelaria e gastronomia.

Seu instagram é @claudiovazjunior

site: www.claudiovazjunior.com.br.

O instagram do hotel é @novotelmorumbi.