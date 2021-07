Da Redação

Cláudia Rodrigues recebe alta hospitalar

A atriz Cláudia Rodrigues, de 51 anos, anunciou nesta terça-feira, (20) através de seu instagram, que recebeu alta hospitalar e dará continuidade no tratamento da doença esclerose múltipla em casa. No vídeo, a atriz agradece pelo carinho dos fãs e comemora que poderá rever a filha.

"Vou voltar para a minha casa e para a minha reabilitação, pois estou me esforçando muito para recuperar as sequelas da esclerose múltipla. Sabe gente, agora eu não faço mais tratamento, eu faço treinamento", disse ela com um sorriso no rosto.

Ela inda detalhou como está sendo sua rotina de exercícios para se recuperar: "Virei atleta, sabia? Começou às 9h da manhã e vou até 8h da noite. Só para por duas horas, para almoçar e descansar".

Na legenda, ela agradeceu o apoio dos seguidores e, principalmente de sua equipe de treinamento. "Obrigada por todas as orações de vocês, podem ter certeza que a energia que me mandam chega até mim! Meu carinho especial a toda minha equipe: James, Jean, Rosângela, Dulce, Gabriel e Matheus que cuidam de mim junto da minha empresária Adriane Bonato com tanto amor nessa luta! Vou pra casa agora e treinar muitoooooo porque eu não desisto!"

Confira o vídeo na íntegra:

