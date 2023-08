Claudia Raia exibe fotos de viagem na Espanha com os filhos; confira

A atriz Claudia Raia está curtindo uma viagem com os filhos na Espanha. Nesta segunda-feira (21), a famosa compartilhou cliques encantadores com os três herdeiros, Enzo Celulari, Sophia Raia e Luca, de apenas seis meses, aproveitando o verão europeu.

Em uma praia paradisíaca e em uma piscina, a artista surgiu radiante com seus amados. Claudia Raia apostou em um biquíni marrom para se jogar nas águas. Já Luca roubou a cena com seus looks de banho, usando até óculos escuros.

"Primeira viagem internacional do Bililico com os irmãos, num guento", disse a atriz sobre os momentos inesquecíveis com os filhos. "Muito amor", escreveu Enzo Celulari nos comentários. "Meu Deeeeus que saudade! Não aguento esse óculos", falou o esposo Jarbas Homem de Mello.

Assim como a mãe, Enzo Celulari também compartilhou cliques da viagem em família pela Espanha e Luca mais uma vez foi destaque com sua fofura. Recentemente, o caçulinha da atriz, fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello, completou seis meses e ganhou uma festinha simples, mas elegante. É bom lembrar que Enzo Celulari e Sophia Raia são frutos do ex-casamento da famosa com Edson Celulari.

