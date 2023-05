Claudia Raia encanta ao publicar novas fotos do filho com o marido

Da Redação

Explodiu o fofurômetro das redes sociais

A atriz Claudia Raia (56) explodiu o fofurômetro das redes sociais neste domingo, 30, ao mostrar novas fotos do seu filho caçula, Luca (2 meses), com o marido, o ator Jarbas Homem de Mello (53). Ela flagrou um momento encantador dos dois juntos na casa da família e fez questão de compartilhar com os fãs.

Nas fotos, Jarbas e Luca apareceram dormindo juntos durante a tarde em casa. Em outro retrato, o papai coruja surgiu sorridente com o bebê no colo. “Domingo com o papai”, disse ela na legenda.

- LEIA MAIS: Filho de Claudia Raia surge com look de cachorrinho e encanta web

Nos comentários, os fãs elogiaram a família. “Ai papai mais lindo! Ai bebê mais lindo”, afirmou um seguidor. “Muito igual o pai! Que bebê lindo, benza Deus”, comentou outro. “Ficou emocionada toda vez que vejo foto de vocês com ele”, afirmou mais uma.

Com informações, Revista Caras.

