Claudia Raia diz que grosseria com jornalista foi 'brincadeira'

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Após receber diversas críticas por destratar um jornalista que questionou o nome de seu filho, a atriz Claudia Raia negou que tenha desrespeitado o profissional e disse que cultiva “uma ótima relação com fotógrafos e jornalistas”.

continua após publicidade .

“Tenho o maior respeito pela imprensa e pelos jornalistas, que sempre me acompanharam nos meus 40 anos de carreira. Aquele foi um momento de brincadeira na chegada do evento, onde atendi toda imprensa presente”, diz nota enviada pela assessoria ao Metrópoles.

-LEIA MAIS: Vídeo: Claudia Raia é criticada após ser mal educada com jornalista

continua após publicidade .

No comunicado, Claudia Raia ainda disse que as imagens passaram por edição: “O vídeo foi editado e passou uma impressão equivocada. Sempre cultivei uma ótima relação com fotógrafos e jornalistas e seguirei assim.”



Entenda a confusão envolvendo Claudia Raia

Uma entrevista de Claudia Raia causou alvoroço e críticas à atriz nas redes sociais. Tudo começou após a veterana responder com grosseria um jornalista que questionou o nome de seu filho.

continua após publicidade .

Durante um evento que aconteceu na segunda-feira (12/12), o profissional questionou se Claudia já havia escolhido o nome do bebê que espera com Jarbas Homem de Mello.

“Já, você não acompanhou? Deu na Ana Maria Braga, só você que não sabe. Jornalista, né amor, tem que saber! O mundo sabe! Luca é o novo Enzo. Você não ouviu falar?”, respondeu Claudia, de forma irônica. O repórter pede desculpas e fica visivelmente incomodado com o tratamento da atriz.

Veja o vídeo:

continua após publicidade .





Siga o TNOnline no Google News