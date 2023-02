Claudia Raia deixa a maternidade

Da Redação

A atriz Claudia Raia mostrou toda a sua alegria ao deixar a maternidade com o filho recém-nascido, Luca, nos braços. Ao lado do marido, o ator Jarbas Homem de Mello, ela foi fotografada ao sair da maternidade na manhã desta quarta-feira, 15.

Com um vestido longo e bege, a estrela apareceu sorridente ao mostrar o seu bebê para os fotógrafos de plantão. Raia colocou um macacão marrom no bebê recém-nascido e ainda deixou o rostinho dele à mostra.

Claudia Raia deu à luz Luca no sábado, 11, na maternidade Pro Matre, em São Paulo. Ela engravidou aos 55 anos de vida após tentar um tratamento de fertilização in vitro, mas conseguiu engravidar naturalmente.

A chegada de Luca foi anunciada pelos pais corujas com uma foto dos três de rostos colados logo após o parto. "Luca chegou iluminando a noite de sábado! Ele chegou por aqui no dia 11 de fevereiro, já reivindicando seu espaço. Nós demos passagem. O mundo, desde então, tem um novo colorido para nossa família. Estamos transbordando de felicidade e amor! Bem-vindo, Luca", escreveu ela na legenda da publicação.

Luca é o primeiro filho do casamento de Claudia Raia com Jarbas Homem de Mello. Ela já é mãe de dois adultos, Enzo Celulari, de 25 anos, e Sophia Raia, de 20 anos, frutos do antigo casamento com Edson Celulari.

Logo após o nascimento do filho, Jarbas falou sobre a emoção do momento especial.“Não tenho nem palavras para descrever o sentimento que é ver meu filho vir ao mundo. Foi naquele momento que tudo se tornou real. Luca agora está aqui, posso pegar ele no colo, ninar, cantar para ele… É impressionante como tudo muda tão de repente. Estou realmente encantado. Não consigo tirar os olhos dele”, disse ele.





