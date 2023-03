Claudia Raia chora com presente inesperado que ganhou do filho

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A atriz Claudia Raia foi às lágrimas nesta quarta

A atriz Claudia Raia foi às lágrimas nesta quarta-feira, 8, ao ser surpreendida por um presente sensível e singelo do filho, Enzo Celulari. Ela fez questão de gravar um vídeo ainda emocionada.

continua após publicidade .

"Gente, tô chorando, sou mãe babona mesmo. Vou mostrar para vocês como um filho deve tratar uma mãe, principalmente um filho homem. Tem que valorizar", começou ela.

A atriz então contou que ganhou um buquê com rosas simbolizando toda a sua trajetória. "Eu ganhei 56 rosas do campo representando cada ano da minha vida, de força e de determinação. Eu tô toda cagad* aqui e tô dividindo com vocês porque esse filho é uma loucura", disse ela.

continua após publicidade .

Ao final, ela se mostrou feliz com a criação que deu ao filho. "Ele é muito especial, muito sensível e ainda bem que eu consegui mostrar para ele o valor das mulheres. Dá um alívio", disse ela com lágrimas nos olhos. Para ver, clique aqui.

Com informações, Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News