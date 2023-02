Claudia Raia aproveita o carnaval ao lado do filho Luca: 'Grudadinhos'

Da Redação

Essa é a primeira selfie que a atriz divulga ao lado do filho recém-nascido

O carnaval deste ano está sendo atípico para a atriz Claudia Raia, de 56 anos, pois ela está aproveitando a data ao lado de seu filho recém-nascido, Luca. O menino é fruto de seu relacionamento com Jarbas Homem de Mello, de 53.

Neste sábado (18), Claudia publicou uma foto ao lado do pequeno nas redes sociais. Inclusive, é a primeira selfie que divulga na internet após o nascimento do menino há uma semana.

No registro, Luca aparecendo dormindo no colo de sua mãe. A atriz escreveu a seguinte mensagem na foto: "E assim seguimos no amor! Luca e eu grudadinhos no nosso carnaval!".

Luca é o terceiro filho de Claudia Raia. Ela também é mãe de Enzo Celulari, de 25 anos, e Sophia Raia, de 20, frutos do casamento que teve com o ator Edson Celulari, de 64.

A atriz afirmou recentemente que sempre é uma emoção gerar uma vida. "Não tenho palavras para descrever a emoção de gerar uma vida, o amor por um filho é algo realmente divino e único! Obrigada por todas as mensagens de carinho, estamos muito felizes".

