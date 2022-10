Claudia Raia anuncia que está grávida de um menino; saiba qual o nome

Da Redação

Claudia já é mãe de Enzo, de 25 anos, e Sophia, de 15 anos

Três semanas após revelar que está grávida, Claudia Raia participou do programa Mais Você, na manhã desta segunda-feira (10), e junto com o marido Jarbas Homem de Mello revelou que o terceiro filho será um menino.

Sabe que sempre que falei 'um dia vou ser pai', sempre pensei que ia ser pai de um menino. Aí, quando a gente soube da notícia da gravidez, eu recuei: 'não posso ficar desejando uma coisa, depois vem outra, tá tudo certo, Senhor, o que vier, tá certo'. E aí, quando a gente ficou sabendo no ultrassom, foi uma alegria muito grande continua após publicidade . - Jarbas Homem de Mello, Marido da Claudia Raia

Claudia , que já é mãe de Enzo, de 25 anos, e Sophia, de 15, revelou qual foi sua reação ao descobrir que terá mais um menino., afirmou., disse a atriz.





Nome da criança

Ainda durante o programa comandado por Ana Maria Braga, Claudia e Jarbas revelaram que o nome do bebê já foi escolhido, mas que ainda estão em dúvida sobre a grafia: Luca ou Lucca.

A brasileira brincou com a descendência da família. "A saga italiana continua. Enzo, Sophia e Luca", falou Claudia.

O casal também se emocionou ao ouvir a numeróloga Sônia Wáil falar sobre a personalidade da criança, após estudar a escolha do nome. Sônia sugeriu que Claudia e Jarbas optem por Luca, com apenas um "c". "Eu tô grávido junto, porque eu tô chorando à toa", disse Jarbas sem conter as lágrimas. "Tá chorando com desenho animado", entregou Claudia.

Fonte: Informações doo g1.

