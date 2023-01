Claudia Ohana sobre filha internada: 'Cirurgia não foi descartada'

Da Redação

Conforme a atriz, ainda não tem previsão de alta e os médicos não descartam a possibilidade de realizar uma cirurgia

Claudia Ohana atualizou o estado de saúde da filha Dandara Guerra, de 39 anos, internada para tratar um abscesso na garganta. Conforme a atriz, ainda não tem previsão de alta e os médicos não descartam a possibilidade de realizar uma cirurgia.

“Ela teve uma inflamação na garganta e precisou entrar em antibiótico intravenoso. Talvez tenha que fazer uma pequena cirurgia para drenar. Mas estou vendo que ela está melhorando”, afirmou Claudia, que está há quatro dias no hospital acompanhando a filha. Dandara é também atriz e filha única de Claudia, do relacionamento com o cineasta Ruy Guerra. Nas redes sociais, a veterana fez um desabafo sobre a atual situação familiar.

“Há 4 dias venho tomando meu café da manhã na cafeteria do hospital acompanhando a minha filha que está passando por uma internação. As coisas já estão melhores, graças a Deus, e hoje venho agradecer de coração a todos que mandaram suas energias positivas, orações e palavras de conforto”, começou.

“Agradeço também à equipe médica e hospitalar que está fazendo dos nossos dias por aqui um pouco melhores. Esperamos voltar para casa em breve, e sigo contando com o carinho de todos que me acompanham por aqui”, finalizou.

Informações do site Metrópoles.

