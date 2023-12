Claudia Alencar está sedada e em ventilação mecânica após piora

A atriz Claudia Alencar, que passou por uma cirurgia na tarde deste domingo (24), segue internada no Hospital São Vicente, no Rio de Janeiro. Após a piora, devido complicações de uma infecção bacteriana, Claudia está sedada e em ventilação mecânica. As informações são do iG.



A cirurgia foi realizada durante a tarde de hoje para tirar a secreção que causou uma infecção bacteriana. Segundo o boletim médico, a atriz permanece sedada e em ventilação mecânica devido à gravidade do quadro de saúde.

A Sra. Claudia G Alencar foi submetida hoje à reavaliação do sítio cirúrgico. Devido ao procedimento cirúrgico e à piora clínica nas últimas 24h, com achados compatíveis com septicemia e instabilidade hemodinâmica, permanecerá sedada, em ventilação mecânica e antibioticoterapia de amplo espectro", diz boletim médico enviado ao iG Gente no início desta noite.

Destaque de "Tieta" (1989), Claudia Alencar encara infecção grave quase dois meses após ter realizado uma cirurgia na coluna.

