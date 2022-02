Da Redação

Cirurgião plástico explica rosto inchado de Jade Picon

Uma mudança no rosto da participante do Big Brother Brasil 22 Jade Picon chamou a atenção de diversas pessoas. Quem vê as fotos da influenciadora nas redes sociais, percebe que há uma diferença em comparação a sua aparência no reality show. Isso se deve ao volume extra do rosto da sister.

Alguns internautas dizem que o inchaço na face de Jade é por conta de harmonizações faciais malsucedidas ou até mesmo devido ao uso de corticoides para tratar a Covid-19, doença que ela teve dias antes da estreia do BBB.

Entretanto, segundo o ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) André Maranhão, as duas possibilidades são descartadas. Ele afirma que o rosto da influenciadora não era mais fino antes do programa. Ela apenas fazia uso de editores de imagem para dar essa impressão.

“A harmonização facial na idade dela geralmente não visa aumentar o diâmetro do rosto, no máximo o queixo, as olheiras e os lábios. O inchaço da influenciadora também não parece ter a ver com corticoides. Apenas o uso prolongado desse tipo de medicamento causa ganho de peso”, afirma o cirurgião.

O médico ressalta que, por essas e outras, é importante não acreditar em tudo que se vê nas redes sociais. “As fotos dos influenciadores geralmente são modificadas. A busca pelo rosto perfeito em pacientes jovens é um fenômeno observado mundialmente em função dessa falsa perfeição pregada nas plataformas digitais”, alerta.

Por fim, Maranhão reforça que é essencial procurar bons profissionais antes de realizar qualquer procedimento estético. “É de suma importância consultar especialistas sérios antes de se submeter a uma cirurgia plástica ou harmonização facial”, conclui.

