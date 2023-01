Cintia Dicker passa o Réveillon no hospital com a filha

Da Redação

Cintia Dicker passou o Réveillon no hospital para acompanhar a filha, Aurora

Cintia Dicker passou o Réveillon no hospital para acompanhar a filha, Aurora. A modelo e influencer deu à luz a herdeira com Pedro Scooby e, através das redes sociais, celebrou o Ano Novo.

No perfil do Instagram, a mamãe de primeira viagem publicou uma foto no quarto do hospital com um balão na encubadora da bebê.

"Eu e o amor da minha vida todinha desejamos um feliz Ano-Novo com muita saúde, paz, empatia e amor para o mundo e para você", desejou ela na legenda da publicação.

Após o nascimento, Aurora precisou passar por duas cirurgias. Sem detalhes, o surfista afirmou que a filha está melhorando a cada dia.

Além disso, Cintia Dicker e Pedro Scooby deixaram de seguir Luana Piovani nas redes sociais após uma sequência de alfinetadas.

Com informações, iG

