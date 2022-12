Cinéfilo de Apucarana compartilha foto ao lado de ator de Vikings

Da Redação

Durante visita ao CCXP, em São Paulo, o influenciador digital Fernando Vieira, de Apucarana, que comanda o perfil de livros 'Um Trecho a Mais', encontrou diversos atores e artistas famosos, entre eles, Alexander Ludwig, da série Vikings, além de Dónal Finn, que vai estrear na segunda temporada no papel de Mat Cauthon, substituindo o ator anterior, e a atriz Kate Fleetwood, que interpreta a personagem Liandrin Guirale desde a primeira temporada.

"Fiquei muito feliz em ter conseguido tirar uma foto com a ator Alexander Ludwig, que entre vários personagens que já interpretou foi o Björn na série Vikings, além de ter participado da trilogia Jogos Vorazes", observa Fernando, que também fez questão de 'tietar' o cartunista Maurício de Sousa, criador da Turma da Mônica e membro da Academia Paulista de Letras.

"Finalmente realizei meu sonho de tirar uma foto e pegar autógrafo do grande autor Mauricio de Sousa. Foi demorado para conseguir a senha, teve confusão na fila, mas no final deu tudo certo. Foi rápido e ao mesmo tempo emocionante estar ao lado de uma pessoa que criou personagens que me acompanharam durante toda minha infância e vida adulta", escreveu em um post no perfil "Um Trecho a Mais", que conta com mais de 20 mil seguidores no Instagram.

CCXP

O CCXP é um evento brasileiro de cultura pop e segue os moldes da San Diego Comic-Con, cobrindo as principais áreas dessa indústria como videogames, histórias em quadrinhos, filmes e séries para TV. O encontro aconteceu no começo de dezembro em São Paulo.

