Cinebiografia de Michael Jackson supera filme vencedor de 7 Oscars

A cinebiografia Michael, que retrata a trajetória de Michael Jackson, alcançou um marco histórico ao se tornar o filme de maior bilheteria de estreia entre produções do gênero.

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Lançado na última quinta-feira (23), o longa arrecadou US$ 97 milhões (cerca de R$ 483 milhões) nos Estados Unidos durante o primeiro fim de semana, além de somar US$ 217 milhões (aproximadamente R$ 1 bilhão) no mercado global, conforme dados divulgados pela Variety.

Com o desempenho, a produção superou os números iniciais de Oppenheimer, dirigido por Christopher Nolan e vencedor de sete Oscar. Na estreia, o filme arrecadou US$ 80,5 milhões nos Estados Unidos e cerca de US$ 174 milhões em todo o mundo.

Além disso, Michael estabeleceu o recorde de melhor estreia da história para uma cinebiografia musical, ultrapassando títulos como Straight Outta Compton, que abriu com US$ 60 milhões em 2015, e Bohemian Rhapsody, que registrou US$ 51 milhões no lançamento.

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O longa revisita a trajetória do Rei do Pop desde a infância, destacando o início da carreira ao lado dos irmãos sob a condução de Joe Jackson, além da relação conturbada entre pai e filho ao longo dos anos.

No elenco, o papel principal é interpretado por Jaafar Jackson, sobrinho do artista. A produção também conta com nomes como Kat Graham, Miles Teller, Colman Domingo, Juliano Valdi e Nia Long.

Informações: Metrópoles

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