Cine Fênix recebe espetáculo 'Qual é a graça de Laurinda?'

Nesta quarta-feira (9), às 14 horas, tem o espetáculo Qual é a graça de Laurinda?, no Cine Teatro Fênix, em Apucarana. A apresentação da comédia é realizada pelo Triolé, promovida pela Secretaria de Cultura, em parceria com o Sesi. A história do espetáculo gira em torno de dois divertidos palhaços palhaços contarão uma divertida história usando a linguagem corporal e aprontando muito. A entrada para a peça é gratuita.

Mesa redonda

No dia 18 de novembro, o Cine Teatro Fênix será palco da Conversa Preta, com o tema 'Racismo na Sociedade - Anemia Falciforme', no Dia Nacional da Consciência Negra. A mesa redonda começa às 16 horas, no 4º andar da sala do boné. O evento conta com a presença dos palestrantes Camila Bolonheze, Emídio Bachiega, Guilherme Augusto, Ordalone Santos e Paulo Pesce. A entrada para o evento é gratuita.

