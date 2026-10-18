Cindy Crawford se pronuncia sobre morte do filho Presley: “Estamos profundamente de coração partido”

A modelo Cindy Crawford se pronunciou pela primeira vez neste domingo (18) sobre a morte do filho, Presley Gerber, aos 27 anos. Em uma publicação nas redes sociais, ela compartilhou uma mensagem em nome da família, expressou a dor pela perda e agradeceu as manifestações de carinho recebidas desde a morte do jovem.

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“Estamos profundamente de coração partido pela perda do nosso amado filho e irmão. Nos sentimos muito abençoados por ter tido o Presley em nossas vidas por 27 anos”, diz o comunicado publicado no perfil da modelo.

Na mensagem, Cindy também destacou as qualidades do filho e afirmou sentir orgulho da maneira como ele se relacionava com as pessoas. “Ele é uma alma doce e linda que amou e é amado, agora e para sempre. Estamos muito orgulhosos da maneira como ele se apresentou ao mundo, com gentileza e vulnerabilidade”, declarou.

Ao final do texto, a modelo agradeceu o apoio recebido de amigos, admiradores e pessoas que se solidarizaram com a família neste momento de luto. “Somos gratos pela onda de amor e apoio de tantas pessoas que conhecem e amam nossa família e até mesmo de estranhos que compartilham nossa dor. Até nos encontrarmos novamente, nosso querido menino. Nós te amamos para sempre, mamãe, papai e Kaia”, concluiu.

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Presley era filho de Cindy Crawford com o empresário Rande Gerber. O casal também é pai da modelo Kaia Gerber, de 25 anos, que igualmente publicou uma homenagem emocionante ao irmão.

Kaia Gerber faz desabafo sobre a perda

Em uma longa publicação, Kaia relembrou a relação com o irmão e falou sobre a dificuldade de encontrar palavras para expressar a dor da perda. “Prez, não tenho palavras. E talvez a única coisa boa seja que a gente nem precisava delas o tempo todo. As palavras falham, as palavras tiram, as palavras resumem e as palavras sempre carecem de verdade. E que ingenuidade da minha parte acreditar que a linguagem pudesse transcender a dor”, escreveu.

A modelo também afirmou que ser irmã de Presley sempre foi uma das partes mais importantes de sua vida e descreveu o amor que sentia por ele.

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“Você sabe o quanto eu adorava ser sua irmã. Sempre foi, e sempre será, o que mais gosto em mim mesma. Eu vim a este mundo agarrada a você com unhas e dentes. Eu tinha tanto amor por você que nem sabia o que fazer com ele. E agora que ele não tem para onde ir, tenho certeza de que vai me engolir por inteiro”, desabafou.

Kaia destacou ainda a gentileza do irmão e a maneira como ele enxergava as pessoas, mesmo diante de situações difíceis. “Você acreditava — sempre acreditou — nas pessoas. Enfrentava a crueldade não com raiva, mas com perplexidade. E curiosidade. Você acreditava que as pessoas eram inerentemente boas porque, Presley, você é inerentemente bom”, afirmou.

Em outro trecho, ela ressaltou que Presley continuou sendo gentil ao longo da vida. “Você continuou sendo gentil”, escreveu. “Vou morrer amando você”

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A irmã também recordou a infância dos dois e o papel protetor que Presley desempenhava. Ao falar sobre a ausência do irmão, Kaia descreveu o desafio de aprender a conviver com o luto. “Estou aprendendo a te amar quando não posso te ver. A te dizer algo sem pegar meu celular para ligar para você. A ser sua irmã num mundo em que não posso estender a mão para você. Ainda não sei como fazer isso”, declarou.

Na mesma homenagem, ela afirmou que escolheria viver novamente todos os momentos ao lado dele, mesmo sabendo da dor que enfrenta agora. “Porque, Presley, mesmo sabendo onde isso vai acabar, eu escolheria tudo de novo. Cada segundo. Eu caminharia conscientemente em direção a essa dor se isso significasse que, do outro lado, eu pudesse ser sua irmã”, escreveu.

Ao encerrar o texto, Kaia chamou Presley de seu melhor amigo e protetor e agradeceu pela relação que tiveram. “Meu melhor amigo, meu grande protetor, com quem mais ri na vida e o único e verdadeiro amor da minha vida… Você acendeu todas as minhas velas e levou embora todos os meus monstros. E eu te amo. Obrigada por estar aqui”, concluiu.

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Morte é investigada

Presley Gerber morreu em 20 de setembro, aos 27 anos. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada oficialmente.

De acordo com informações publicadas pelo site TMZ, as autoridades investigam a possibilidade de overdose e apuram as circunstâncias do caso.

O jovem estava internado em uma clínica de reabilitação em Los Angeles, nos Estados Unidos. Entre os pontos investigados estão a possibilidade de consumo de substâncias antes da morte e a origem de eventuais medicamentos ou entorpecentes. As circunstâncias do falecimento seguem sob investigação.