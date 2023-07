Cinco famosos que terminaram a relação na fase do noivado recentemente

O assunto tem sido muito comentado no mundo das celebridades atualmente. Ao mesmo tempo que anunciam o noivado, já "descasam" poucos meses após a notícia.

continua após publicidade

Confira quem são alguns casais que se separaram já estando noivos:

Carla Diaz e Felipe Becari

continua após publicidade

Foto por Da Redação Carla Diaz e Felipe Becari

Vitória Strada e Marcella Rica

Foto por Da Redação Vitória Strada e Marcella Rica

continua após publicidade

Rosalía e Rauw Alejandro

Foto por Reprodução Rosalía e Rauw Alejandro

O motivo do término não foi revelado, mas fontes informaram que eles têm um carinho enorme um pelo outro e decidiram seguiram caminhos separados.

continua após publicidade

Os dois arrumaram o romance em agosto de 2021 e viveram uma relação intensa, com direito a tatuagens. Ela escreveu as iniciais RR no pé para representar o casal. Por sua vez, ele escreveu o nome Rosalía em cima do seu umbigo.

Luan Santana e Izabela Cunha

Foto por Da Redação Luan Santana e Izabela Cunha

Bruna Sunaika e Lucas Lira

Foto por Da Redação Bruna Sunaika e Lucas Lira

Siga o TNOnline no Google News