Christina Perri dá à luz bebê arco-íris após sofrer dois abortos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Após sofrer dois abortos, Christina comemorou o nascimento da criança, com um trocadilho

A cantora Christina Perri, de 34 anos de idade, anunciou o nascimento de sua filha Pixie Rose. A bebê nasceu, no último sábado (22), fruto do relacionamento da artista com Paul Costabile. "Ela está aqui”, escreveu a cantora, famosa pela música A Thousand Years, do filme Crepúsculo.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Susana Naspolini planejava viajar com a filha para comemorar 50 anos

Após sofrer dois abortos, Christina comemorou o nascimento da criança, com um trocadilho. “Com muita fé, confiança e pó mágico, ela chegou em segurança. Por favor, deem as boas-vindas à nossa menina mágica arco-íris duplo”, continuou a cantora na legenda de uma foto em preto e branco tirada no hospital.

continua após publicidade .

Além da recém-nascida, Christina também é mãe de Carmella, de 4 anos.





Bebê "arco-íris"

Bebê arco-íris é aquele que nasce após uma ou mais gestações sem sucesso. Algumas delas, marcadas por mortes prematuras, abortos prematuros ou ainda situações complexas em que é preciso optar pela vida do feto ou da mãe.

continua após publicidade .

Em setembro de 2020, Cristina deu à luz um bebê que nasceu morto e, em janeiro do mesmo ano, a cantora sofreu um aborto espontâneo.





Fonte: Informações Revista Quem.

Siga o TNOnline no Google News