Chris Rock fala pela 1ª vez sobre levar tapa de Will Smith

Nesta quarta-feira (30), o comediante Chris Rock falou pela primeira vez sobre o tapa que recebeu do ator Will Smith, durante a cerimônia de entrega do Oscar, no domingo (27).

De acordo com a matéria do g1, em uma apresentação de comédia stand-up em Boston, nos Estados Unidos, Chris disse que "ainda está processando o que aconteceu".

Em seu show de stand-up, que teve sucesso de vendas após o incidente com Will Smith, todo vestido de branco, Chris Rock foi ovacionado pelo público com uma salva de palmas que durou alguns minutos. Emocionado, o comediante disse: "Eu não tenho muito o que falar sobre o caso, então, se você veio aqui para isso...".

Após uma pausa, prosseguiu: "Eu escrevi uma apresentação inteira antes desse final de semana. Eu ainda estou processando o que aconteceu e, em algum momento, vou falar sobre essa m****. Vai ser sério. Vai ser engraçado. Mas agora, eu vou contar algumas piadas".

Após isso, o show intitulado "Ego Death Tour" teve continuidade e, de acordo com a CNN, os shows agendados para esta quarta-feira (30) estavam lotados.





