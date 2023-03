Chris Martin dedica canção à namorada durante show

Da Redação

O vocalista e a atriz, estrela de 50 Tons de Cinza, namoram desde 2017

Chris Martin, vocalista do Coldplay, se declarou para a namorada, a atriz Dakota Johnson, durante o show deste sábado (25), no Rio de Janeiro. O cantor dedicou a música My Universe, feita em colaboração com o conjunto sul-coreano BTS, para a amada. “Eu dedico essa música para o meu universo que está logo ali”, disse Chris Martin antes de começar a cantar a canção.

O casal namora desde 2017 e é sempre bem discreto quando o assunto é expor o relacionamento. Na última quinta-feira (23), Dakota foi flagrada tomando um bronze na varanda do Hotel Fasano, em Ipanema, onde o casal segue hospedado.

“Gente, eu estou aqui lendo, e a Dakota Johnson está ali lendo o livro dela. Apenas a namorada do Chris Martin, Cinquenta Tons de Cinza”, mostrou uma internauta, que também estava hospedada no hotel, nos Stories do Instagram. “Em choque, vou ter que ir lá falar com ela”, comentou a fã.

As informações são do site Metrópoles.

Veja:

Simplesmente Chris Martin dedicando "My Universe" para a Dakota Johnson em solo brasileiro!



"Eu dedico essa música para o meu universo que está logo ali" pic.twitter.com/F6zgKbr52N — Dakota Johnson Brasil (@DakotaJBRA) March 26, 2023









