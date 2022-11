Chris Evans, o 'Capitão América', é eleito o homem mais sexy do mundo

Da Redação

O ator Chris Evans, de 41 anos, conhecido mundialmente por interpretar o personagem Capitão América da Marvel Studios, foi eleito o homem mais sexy do mundo pela tradicional revista americana, a People.

Na madrugada desta terça-feira (08) o ranking foi divulgado, começando pelo primeiro colocado antes de revelar os outros sortudos. "Minha mãe vai ficar tão feliz. Ela se orgulha de tudo que eu faço, mas isso é algo que ela pode realmente se gabar", brincou Evans, que costuma ser extremamente discreto com relação à vida pessoal.

Evans roubou o título de Paul Rudd, o 'Homem-Formiga', que foi eleito o mais sexy no ano de 2021. Antes dele, a conquista foi de Michael B. Jordan, John Legend e Idris Elba. Confira no final da matéria os homens mais sexy eleitos pela People nos últimos anos.

Com uma carreira consolidada em Hollywood, Evans diz que já pode se dar ao luxo de escolher os papéis a dedo. "O aspecto mais agradável da minha carreira agora é me sentir seguro o suficiente para tirar o pé do acelerador. Sinto que tenho um pouco mais de liberdade para tirar um tempo da indústria e ainda encontrar projetos que satisfaçam meu apetite criativo quando eu voltar", disse o ator, que tem planos de casamento e filhos.

Já quando o assunto é ser o homem mais sexy do mundo, ele brinca. "É algo que, quando eu ficar velho e flácido, posso olhar para trás e dizer: 'é, eu me lembro disso...'".

People: os homens mais sexys



2013: Adam Levine

2014: Chris Hemsworth

2015: David Beckham

2016: Dwayne 'The Rock' Johnson

2017: Blake Shelton

2018: Idris Elba

2019: John Legend

2020: Michael B. Jordan

2021: Paul Rudd





