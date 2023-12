Choque! Alessandra Negrini impacta com novo visual: 'Misericórdia'

A atriz Alessandra Negrini está de visual renovado! Nesta sexta-feira, 01, a famosa postou registros tirados ainda no salão de beleza após a transformação discreta e impressionou com o resultado deslumbrante.

continua após publicidade

Sorrindo bastante, a artista, que estava no ar em Travessia, novela das nove antes de Terra e Paixão, mostrou-se satisfeita com a mudança. Ainda morena, Alessandra Negrini surgiu com os fios levemente iluminados com um tom mel.

- LEIA MAIS: Priscilla revela motivo da mudança e fala de seu primeiro namoro

continua após publicidade

"E aí gostaram?", perguntou ela ao exibir a novidade. Nos comentários, os internautas encheram a atriz de elogios. "Misericórdia, como pode ser tão linda", admiraram os fãs. "Que perfeição", exclamaram outros ao vê-la.

Recentemente, Alessandra Negrini arrancou mais elogios ao publicar registros da viagem que fez para o Maranhão para comemorar a chegada de seu aniversário de 53 anos. Também durante a viagem, ela causou com uma série de cliques "conceituais", nos quais apareceu usando apenas lingerie.

Veja as fotos do novo visual de Alessandra Negrini:

continua após publicidade

Fonte: Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News