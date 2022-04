'Chocada', diz Jade Picon ao ver tatuagem de fã

Da Redação

A influenciadora e ex-BBB Jade Picon se surpreendeu, nesta sexta-feira (22), ao ver a tatuagem que um fã fez no braço em homenagem a ela. Jade compartilhou o caso nas redes sociais e disse estar "chocada".

A participante do BBB22 está atualmente na Califórnia, nos Estados Unidos, onde foi ao festival Coachella no último final de semana. Ela também passou alguns momentos com Anitta e as duas trocaram brincadeiras ao 'cobiçarem' o crush uma da outra.



Jade não é a única ex-BBB que já ganhou homenagem assim de fãs, já que nomes como Juliette e Rafa Kalimann, por exemplo, também já tiveram seus rostos eternizados na pele de admiradores.

As informações são da revista Quem.