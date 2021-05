Chitãozinho se recupera da covid e agradece esposa

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Recuperado da Covid-19, o cantor Chitãozinho, da dupla com Xororó, agradeceu sua esposa Márcia Lima.

Após ficar quatro dias internado em um hospital em São Paulo, ele recebeu alta na última quinta-feira (20) e fez uma live com o irmão já no dia seguinte.

“Eu vi o tanto que ela sofreu, que ela foi parceira, que ela tanto me ajudou neste momento difícil, pois ela já atingiu um trauma no ano passado, após ter perdido a sua mãe, vítima de um câncer, agravado pela covid-19, e mesmo assim não deixou isso atrapalhar em nada, em nenhum segundo, e foi a pessoa mais forte que me deu o maior suporte e graças a ela eu estou aqui. Então, quero dizer pra você, Márcia, que eu te amo demais. E bato palmas para você”, declarou Chitãozinho durante a live.

Na ocasião, o cantor, que está casado com Márcia há 21 anos, também agradeceu aos filhos e à equipe médica que o atendeu durante a recuperação.

“Como eu passei por esse período, que vocês já estão sabendo, a gente fica muito vulnerável, e quero agradecer de coração todos os profissionais da área da saúde que cuidaram de mim, todos os meus amigos, familiares, meus filhos e especialmente a minha esposa Márcia, porque se não fosse ela eu não estaria aqui no dia de hoje”, disse.

Chitãozinho testou positivo para a covid-19 no começo do mês e, inicialmente, decidiu se cuidar e ficar em isolamento em sua própria casa. Na época, ele apresentava apenas sintomas leves e pouca febre.

Ele recebeu a primeira dose da vacina no dia 22 de abril na cidade de Campinas (SP), onde mora.

Com informações do UOL.