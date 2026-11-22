A dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó vai se aposentar dos palcos após 56 anos de trajetória musical. A decisão será anunciada oficialmente neste domingo (22), durante uma entrevista ao programa "Fantástico". A informação foi antecipada pela apresentadora Poliana Abritta em um vídeo divulgado nas redes sociais da atração, confirmando a despedida dos intérpretes de clássicos como "Evidências".

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A notícia gerou forte repercussão imediata entre os fãs na internet. Nos comentários da publicação, os admiradores lamentaram o fim do ciclo, mas reconheceram que os artistas merecem descanso após mais de cinco décadas de dedicação à música. Muitos seguidores também aproveitaram o espaço para expressar a expectativa pela realização de uma grande turnê de despedida que contemple todas as capitais do país.

Considerados pilares da música sertaneja, os irmãos acumularam dezenas de sucessos que marcaram gerações, incluindo canções como "Se Deus Me Ouvisse", "Fogão de Lenha", "No Rancho Fundo", "Nuvem de Lágrima", "Brincar de Ser Feliz", "Página de Amigos", "Alô", "Frio da Solidão" e "Sinônimos". A importância da dupla, no entanto, vai além dos hits, estendendo-se à própria modernização e popularização do gênero no Brasil, quebrando barreiras culturais.

Em entrevista concedida à CNN Brasil em 2025, os músicos relembraram as dificuldades enfrentadas no início da carreira, quando o sertanejo ainda era alvo de críticas e preconceito. Na ocasião, Xororó explicou que a aposta em uma sonoridade mais pesada e moderna, impulsionada pelo sucesso do disco "Fio de Cabelo", de 1982, foi um divisor de águas para a aceitação nacional. Chitãozinho ressaltou que esse movimento de renovação musical contou com a contribuição fundamental de outros grandes nomes da época, a exemplo de Matogrosso e Mathias, João Paulo e Daniel, Zezé Di Camargo e Luciano, e Leandro e Leonardo, parceiros que ajudaram a consolidar o prestígio que o gênero ostenta até hoje.

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Com informações da CNN