Chiquinho Scarpa recebe alta da UTI e é transferido

Nesta quarta-feira (25), Chiquinho Scarpa, de 70 anos, foi transferido para um quarto no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A transferência acontece, após o empresário passar um longo período internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), por complicações em uma cirurgia no estômago.

“Ele está se recuperando, já no quarto, mas só sairá do hospital quando estiver totalmente recuperado”, afirma Renata Scarpa, irmã do socialite, à revista Quem.

Em 28 de abril, o próprio Chiquinho conversou com a Quem e afirmou que passou por três cirurgias seguidas. “Estou na UTI. Fiz uma cirurgia no estômago. Fiz três cirurgias seguidas. Fiz a última cirurgia ontem [27 de abril], por isso, não estou podendo falar muito”.

Scarpa, que se autodenomina conde, deu entrada na unidade de saúde, no dia 06 de abril, por causa de uma infecção urinária. De acordo com matéria do g1, o Hospital informou, na época, que não foi autorizado pela família a divulgar os boletins médicos do empresário.





