Chiquinho Scarpa é entubado após passar por 6 cirurgias

Nesta quarta-feira (04), o empresário Chiquinho Scarpa, de 70 anos, precisou ser entubado, no Hospital Sírio-libanês, em São Paulo, após passar por seis cirurgias em um único mês.

Conforme a equipe de Chiquinho, o empresário está com problemas de cicatrização. Scarpa, que se autodenomina conde, deu entrada na unidade de saúde, no dia 06 de abril, por causa de uma infecção urinária. De acordo com a matéria do g1, o Hospital informou que não foi autorizado pela família a divulgar os boletins médicos.

De acordo com Fabíola Reipert, o empresário está na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). “É a sexta operação somente neste mês, num total de 10 já feitas nos últimos 30 dias”, contou Fabíola. “São cirurgias sempre na região da barriga. Tudo começou com uma infecção urinária grave que ele acabou deixando, não cuidou direito e foi tendo novas complicações”, disse ainda.

A assessoria de imprensa informou que ele não está mais entubado e segue na UTI em recuperação. A situação de Chiquinho é estável, ele está se comunicando e consciente.

Em 2009, Chiquinho Scarpa ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo após apresentar quadro de peritonite (infecção abdominal), que exigiu uma intervenção cirúrgica.





