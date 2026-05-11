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Chico Pinheiro relata diagnóstico de câncer e faz desabafo emocionante nas redes sociais; veja vídeo

Complicações no pós-operatório fizeram com que o jornalista permanecesse internado por mais tempo, incluindo um período na UTI

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.05.2026, 16:33:33 Editado em 11.05.2026, 16:33:29
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Chico Pinheiro relata diagnóstico de câncer e faz desabafo emocionante nas redes sociais; veja vídeo
Autor Foto: Reprodução

O jornalista Chico Pinheiro revelou ter sido diagnosticado com câncer no intestino e contou detalhes sobre o período delicado que enfrentou durante o tratamento. A declaração foi feita em conversa com Zeca Baleiro. (Vídeo abaixo)

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Segundo o ex-apresentador da TV Globo, ele precisou ficar internado por mais de um mês após passar por uma cirurgia. Chico relatou que, inicialmente, o procedimento era considerado simples, já que a doença havia sido descoberta em estágio inicial.

“Era uma cirurgia que, em tese, seria rápida, com previsão de alta poucos dias depois”, comentou.

No entanto, complicações no pós-operatório fizeram com que o jornalista permanecesse internado por mais tempo, incluindo um período na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

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Durante o relato, Chico afirmou que encontrou conforto na música À Flor da Pele, interpretada por Zeca Baleiro. Segundo ele, a canção o acompanhou nos momentos mais difíceis da internação.

O jornalista explicou que as emoções vividas no hospital o fizeram refletir sobre a vida e sobre as pessoas ao redor. Ele também falou sobre a necessidade de desenvolver paciência durante o tratamento médico, destacando a importância de confiar no processo de recuperação.

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Informações: Revista Caras

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