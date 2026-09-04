Chico Pinheiro chega à penúltima sessão de quimioterapia e celebra: "Farmando aura"

Jornalista de 73 anos publicou registro no hospital nesta sexta-feira (4), destacou a importância do SUS e usou seu clássico bordão para tranquilizar

O jornalista Chico Pinheiro, de 73 anos, publicou um vídeo nesta sexta-feira (04) para atualizar os seguidores sobre o seu tratamento contra um câncer no intestino. Internado no Hospital do Coração (HCor), o ex-âncora da TV Globo apareceu vestindo uma camisola médica e revelou estar na reta final da recuperação, passando pela 11ª das 12 sessões previstas de quimioterapia.

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Com bom humor, o apresentador tranquilizou o público ao afirmar que o tratamento está fluindo bem após o desgaste de duas cirurgias recentes. Brincando com expressões populares na internet, ele garantiu que sairá da internação "farmando aura". Na legenda da publicação, o veterano aproveitou para resgatar o seu bordão mais famoso na televisão para celebrar a data: "Graças a Deus, hoje é sexta-feira".

Durante o registro, Chico Pinheiro também utilizou o espaço para defender o Sistema Único de Saúde (SUS). O jornalista ressaltou que a excelência do atendimento médico deve ser um direito garantido a toda a população brasileira. Ao refletir sobre o tema, ele expressou o desejo de que o país saia melhor após o período eleitoral, fortalecendo a saúde pública e garantindo acesso igualitário.

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O diagnóstico do tumor foi revelado pelo jornalista em maio deste ano, durante uma conversa com o cantor Zeca Baleiro. Na ocasião, ele explicou que a doença foi descoberta no estágio inicial, mas que o procedimento de retirada, feito por robótica, acabou gerando imprevistos. Uma complicação causada por aderência intestinal exigiu uma nova intervenção de emergência, resultando em um longo período de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O apresentador relembrou que, nos dias mais difíceis da recuperação, a música serviu como seu principal conforto emocional enquanto refletia sobre a fragilidade da vida.