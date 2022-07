Cheques e R$ 27 mil em espécie: polícia faz busca na casa de Tirullipa

Da Redação

A pedido do Ministério Público de São Paulo, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do humorista Tirullipa, em Alphaville, São Paulo, na última quarta-feira (13), de acordo com a coluna do Léo Dias.

A operação aconteceu devido à investigação de um suposto crime contra a economia popular e associação criminosa, que configura lavagem de dinheiro.

Foram apreendidas quatro folhas de cheque preenchidas no valor de R$ 30 mil, R$ 27.601 em notas de dinheiro, quatro agendas com anotações, duas folhas com vários nomes de pessoas distintas, uma folha manuscrita a caneta constando o nome de nascimento de Tirullipa, Everson de Brito Silva, e informações a serem incluída em seu imposto de renda, anotações sobre despesas com aluguel e condomínio, um aparelho celular, declaração de faturamento, contrato de locação residencial e um contrato de gerenciamento de marca.

Polícia apreende Porsche e joias na casa de Deolane Bezerra

A pedido do Ministério Público de São Paulo, nesta quarta-feira (13) foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa de Deolane Bezerra, em Alphaville.

A coluna LeoDias teve acesso ao boletim de ocorrência e descobriu que a investigação é sobre suposto crime contra a economia popular e associação criminosa, que indica lavagem de dinheiro.

Durante a ação, foram apreendidos um Porsche e uma Land Rover Evoque 2021/2022, sete cadernos/agendas com anotações, quatro notebooks, anotações de contabilidade, dois relógios da marca Rolex e dois da grife Bvulgari (segundo a investigada, os itens seriam cópias) e um celular iPhone 13 Pro Max. Um dos carros é avaliado em cerca de R$ 1 milhão.

A lavagem estaria se dando principalmente na compra e venda de veículos de uma loja chamada Mille, localizada no Tatuapé, Zona Leste da capital paulista.

Com informações, Metrópoles.

