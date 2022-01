Da Redação

Chega ao fim o casamento de Gabriel Medina e Yasmin Brunet

O casal que ficou famoso durante as olimpíadas de Tóquio por suas expressões de amor, Gabriel Medina e Yasmin Brunet, agora não está mais junto. De acordo com o colunista Léo Dias, os dois se separaram no início deste ano.

continua após publicidade .

Fontes ligadas ao casal garantem que eles não estão mais juntos, estão vivendo apenas de aparência e já não dividem mais o mesmo teto.

Yasmin se encontra na casa do condomínio em Maresias, litoral de São Paulo, e Gabriel está em outra. As lindas fotos do casal não foram apagadas de suas redes sociais. Mas, a modelo deu alguns sinais do afastamento em seus Stories ao postar imagens com dizeres que o amor está no cuidado, além da diferença entre gostar, paixão e amor.

continua após publicidade .

Informações do Metrópoles