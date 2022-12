Chay Suede mostra mergulho no mar em dia de sol no RJ; veja

Da Redação

As fotos reuniram inúmeros elogios e cantadas dos internautas

O ator Chay Suede, de 30 anos, está aproveitando o calor do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (14). O artista deu um mergulho no mar e posou para as fotos com um cachorro, enquanto curte a companhia dos amigos, do treinador de boxe Gonzalo e de Antonio 'Cara de Sapato' Junior, lutador brasileiro de MMA (Artes Marciais Mistas).

Na publicação do Instagram o ator da nova novela das 9 da Rede Globo, Travessia, brincou com um hit do TikTok: "Tubarão, te amo", escreveu. As fotos reuniram inúmeros elogios e cantadas dos internautas.

"Gente. Tá namorando?", brincou o ator João Vicente, de 39 anos. Já Irwen Pereira escreveu: "Esse aprendeu a nadar com meu tio, Serginho…" As fãs também escreveram no post do ator, exaltando sua beleza: "Nota 3. Gato demais, charmoso demais, gostoso demais. E ainda deve ser cheiroso! Acho exagerado, não vejo necessidade disso", "Prazer, tubarão" foram alguns dos comentários.

Veja a publicação:





Fonte: Revista Quem.

