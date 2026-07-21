César Tralli emociona ao homenagear Rafa Justus: 'Despertou minha vocação para a paternidade'

A comemoração do aniversário de 17 anos de Rafaella Justus, celebrada nesta terça-feira (21), foi marcada por homenagens emocionantes nas redes sociais, com destaque para as declarações de sua mãe, a apresentadora Ticiane Pinheiro, e de seu padrasto, o jornalista César Tralli. Em vez de uma tradicional festa, a adolescente optou por celebrar a nova fase com uma viagem para a Grécia ao lado da mãe. As duas estão no país europeu desde a semana passada e, atualmente, aproveitam os encantos da ilha de Mykonos.

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A distância, no entanto, não impediu as demonstrações públicas de afeto. Entre as primeiras manifestações de carinho esteve a carta aberta publicada por César Tralli. O âncora, que convive com a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus desde que ela tinha quatro anos de idade, relatou o impacto profundo que a enteada teve em sua vida. Tralli afirmou que o jeito carinhoso, a simpatia e o sorriso de Rafaella despertaram nele o desejo de exercer a paternidade, definindo-se hoje como um "paidrasto" muito realizado. Em resposta nos comentários da publicação, a jovem agradeceu a declaração, afirmou ter muita sorte de tê-lo em sua vida e declarou o seu amor pelo jornalista.

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A data também contou com uma declaração especial de Ticiane Pinheiro, que preparou um vídeo reunindo imagens de diversas fases da vida da filha, desde o nascimento. No texto que acompanha a postagem, a apresentadora ressaltou que a chegada de Rafaella transformou sua trajetória e elogiou a força e a maturidade da jovem diante dos desafios. Ticiane destacou que a adolescente sempre manteve um coração puro e precisou aprender com as adversidades a amadurecer rápido e a entender que o mundo exige força. Por fim, ela desejou saúde e grandes conquistas, além de celebrar a alegria de poder passar esse momento especial desbravando novos destinos ao lado da aniversariante.