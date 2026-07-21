Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Revista UAU!
publicidade
EMOCIONANTE

César Tralli emociona ao homenagear Rafa Justus: 'Despertou minha vocação para a paternidade'

Jornalista relembrou o início da convivência com a enteada e destacou a importância da jovem em sua vida

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 14:58:49 Editado em 21.07.2026, 15:02:49
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

César Tralli emociona ao homenagear Rafa Justus: 'Despertou minha vocação para a paternidade'
Autor Foto: Reprodução/Instagram

A comemoração do aniversário de 17 anos de Rafaella Justus, celebrada nesta terça-feira (21), foi marcada por homenagens emocionantes nas redes sociais, com destaque para as declarações de sua mãe, a apresentadora Ticiane Pinheiro, e de seu padrasto, o jornalista César Tralli. Em vez de uma tradicional festa, a adolescente optou por celebrar a nova fase com uma viagem para a Grécia ao lado da mãe. As duas estão no país europeu desde a semana passada e, atualmente, aproveitam os encantos da ilha de Mykonos.

- leia mais: Professora com medida protetiva é assassinada a tiros por ex-marido na saída de igreja

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A distância, no entanto, não impediu as demonstrações públicas de afeto. Entre as primeiras manifestações de carinho esteve a carta aberta publicada por César Tralli. O âncora, que convive com a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus desde que ela tinha quatro anos de idade, relatou o impacto profundo que a enteada teve em sua vida. Tralli afirmou que o jeito carinhoso, a simpatia e o sorriso de Rafaella despertaram nele o desejo de exercer a paternidade, definindo-se hoje como um "paidrasto" muito realizado. Em resposta nos comentários da publicação, a jovem agradeceu a declaração, afirmou ter muita sorte de tê-lo em sua vida e declarou o seu amor pelo jornalista.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

A data também contou com uma declaração especial de Ticiane Pinheiro, que preparou um vídeo reunindo imagens de diversas fases da vida da filha, desde o nascimento. No texto que acompanha a postagem, a apresentadora ressaltou que a chegada de Rafaella transformou sua trajetória e elogiou a força e a maturidade da jovem diante dos desafios. Ticiane destacou que a adolescente sempre manteve um coração puro e precisou aprender com as adversidades a amadurecer rápido e a entender que o mundo exige força. Por fim, ela desejou saúde e grandes conquistas, além de celebrar a alegria de poder passar esse momento especial desbravando novos destinos ao lado da aniversariante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Aniversário Rafaella Justus césar tralli Homenagens emocionantes Mykonos Ticiane Pinheiro Viagem Grécia
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV