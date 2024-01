Cesar Filho comemora retorno ao SBT após quase 10 anos: “Gratidão”

Ele estreou no SBT em 1990, participando do seriado ‘Alô Doçura’

O apresentador Cesar Filho aproveitou a virada do ano para anunciar que está de ‘casa’ nova! Desde sua saída da Record, têm surgido especulações sobre seu possível retorno ao SBT. Nesta terça-feira, 02, ele finalmente confirmou os rumores de sua volta às telinhas da emissora de Silvio Santos após quase uma década afastado.

Através do perfil oficial do Instagram da emissora e do apresentador, eles anunciaram a novidade: “Um novo capítulo se inicia! Sentimos tanta saudade que ele voltou! Bem-vindo de volta à casa que é sua, Cesar Filho! Estamos empolgados e ansiosos para levarmos o melhor da informação para a sua tela. Fiquem ligados”, disseram em uma publicação colaborativa.

A emissora de Silvio Santos também relembrou a jornada do apresentador em uma nota que complementou o anúncio. Cesar teve uma trajetória diversificada, iniciando na Record, passando pela Bandeirantes, Globo e Cultura. Ele estreou no SBT em 1990, participando do seriado ‘Alô Doçura’, porém sua permanência foi breve, deixando no ano seguinte.



Em 2005, o comunicador acabou retornando à emissora para apresentar telejornais diários, permanecendo até 2015, quando decidiu voltar à Record e assumir o comando do programa ‘Hoje em Dia’, ao lado de outros apresentadores até o final do ano passado. Quase uma década após essa mudança, ele anunciou seu terceiro retorno ao SBT.

Cesar explicou sua decisão de forma breve no comunicado divulgado pela emissora: “Tenho uma aliança de gratidão com Silvio Santos e a família SBT. Isso foi decisivo para minha volta”, disse o apresentador. Embora a televisão ainda não tenha revelado qual será a nova atração do comunicador, já existem especulações.

Alguma das fotos oficiais da contratação de Cesar Filho para o novo "SBT Brasil"



📸: Lourival Ribeiro/SBT. pic.twitter.com/CwqKnmuGxY — @dinhoaugustto (@dinhoaugustto) January 2, 2024

Fonte: Revista Caras.

