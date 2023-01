Cenas do novo clipe de Anitta geram polêmica; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Nessa sexta-feira (27), o nome da cantora foi parar nos assuntos mais comentados

Os trechos vazados do novo clipe de Anitta, em que a artista simula a prática de sexo oral em local público, continuam dando o que falar na web. Nesta sexta-feira (27), o nome da cantora foi parar nos assuntos mais comentados das redes sociais. Grande parte das publicações são críticas à possível promoção do turismo sexual por parte da carioca.

continua após publicidade .

“Quanto a Anita, bem, ela é a artista brasileira com maior visibilidade no exterior, ponto. Não havia a menor necessidade de colocar no clipe uma cena onde ela aparece fazendo sexo oral em um homem. Fica mal pra uma pessoa rumo ao topo”, criticou um internauta, que ainda compartilhou a imagem de Anitta com a frase “ministra do turismo sexual”.

-LEIA MAIS: Agiotagem e lavagem de dinheiro: Neymar será intimado adepor

continua após publicidade .

“Amo a Anita como artista. Mas, estou me sentindo uma conservadora da família tradicional vendo a cena do clipe. Mesmo que seja só jogada para “bombar” no lançamento. Desnecessário”, opinou outra internauta.

A página Recuse a Clicar, que publica conteúdos contra a exploração sexual e o abuso infantil no Instagram, fez um post explicativo sobre o caso. Nele, diz que o turismo sexual sempre existiu no Brasil, mas que Anitta contribui, sim, para a perpetuação do problema.

“A cena é péssima para o Brasil, péssima para as comunidades e péssima para a população negra. Em uma única cena, Anitta reforça todos os estereótipos de hiperssexualização”, escreveu a página.

Com informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News