Celso Portiolli paga aposta e fica só de sunga no palco

Celso Portiolli surpreendeu os telespectadores ao aparecer de roupão no "Domingo Legal", este final de semana. Mais tarde, o apresentador ainda tirou o roupão e ficou só de sunga para pagar a promessa de que comandaria o programa desse jeito caso as irmãs Simone e Simaria comparecessem à atração.

"Tira!", gritou a plateia logo que o apresentador entrou no palco. "Calma que eu sou tímido! Não é assim, não é desse jeito! Tem que ser devagarinho. Não me assusta, porque eu puxo!", brincou o apresentador. Em seguida, ele abriu o roupão e a plateia foi à loucura.

No fim do quadro "Passa ou Repassa", Simone cobrou o apresentador e disse que ele deveria ficar só de sunga, sem roupão. Celso Portiolli, então, ficou só de sunga, mas correu para os bastidores do estúdio, chamando o próximo quadro do programa.

