Celso Portiolli aparece irreconhecível na web; veja novo visual

"Passou por mim e não me reconheceu", escreveu o apresentador no post

O apresentador Celso Portiolli surpreendeu os seguidores e amigos ao compartilhar uma foto no Instagram onde aparece praticamente irreconhecível. Ele deixou barba e cabelo crescerem e tem recebido vários comentários sobre o novo look, desde elogios até brincadeiras.

Até mesmo Portiolli deu início às piadas, escrevendo na legenda: “Passou por mim e não me reconheceu”. Uma pessoa escreveu: “O Latino ficou a cara do Eduardo Costa e você ficou a cara do Latino antes dele ficar a cara do Eduardo Costa”.

Outros seguidores perguntaram se ele não estava disfarçado. “Só comprova minha teoria de que esse homem fica lindo de qualquer jeito”, escreveu uma fã.

Veja o post do apresentador:





