Causa da morte de Walewska Oliveira foi revelada; saiba qual é

A morte da ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira comoveu o mundo do esporte nesta semana. Ela faleceu aos 43 anos de idade na noite de quinta-feira, 21, em São Paulo. Agora, o Boletim de Ocorrência sobre a morte dela foi divulgado e trouxe novas informações sobre o que aconteceu.

De acordo com o site Globo Esporte, a Secretaria de Estado da Segurança Pública informou que o Boletim de Ocorrência trouxe a informações de que ela caiu do 17º andar do prédio onde morava em São Paulo,o caso foi registrado pelo 78º Distrito Policial, nos Jardins. A queda teria acontecido às 18h09 e ela foi encontrada na sacada do apartamento do primeiro andar.

Uma unidade de resgate foi chamada para prestar o socorro e os profissionais da saúde tentaram reanimá-la, mas a morte foi declarada no local. Ainda de acordo com o BO, o 17º andar do prédio é uma área de lazer e pode ser acessada pelos moradores por meio da biometria facial. Walewska entrou no local sozinha às 16h05.

A polícia ainda investiga as circunstâncias da morte dela e a família ainda não se pronunciou sobre o que aconteceu.

Quem foi Walewska Oliveira?

A atleta Walewska Oliveira foi campeã olímpica em Pequim em 2008 e foi medalha de bronze em Sidney em 2000. Ela se despediu das quadras em 2022, quando jogada no time Praia Clube. Recentemente, ela lançou o livro Outras Redes sobre a sua trajetória e estava em fase de divulgação do projeto.

Walewska fez o seu primeiro teste para um time de vôlei aos 12 anos de idade e teve uma carreira de sucesso. Ela foi convocada para a Seleção Brasileira de Vôlei pela primeira vez em 1997, pelo técnico Bernardinho. Além dos títulos olímpicos, ela também foi ouro nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, no Canadá, e conquistou a Superliga com o Praia Clube.

