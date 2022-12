Causa da morte de Jô Soares é revelada após quatro meses

Da Redação

Em agosto deste ano, o Brasil perdeu Jô Soares

Em agosto deste ano, o Brasil perdeu Jô Soares, que estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde julho. Nesta quinta-feira (22), a causa da morte do apresentador foi revelada.

O site Notícias da TV teve acesso ao atestado de óbito do comunicador. A causa da morte foi “insuficiência renal e cardíaca, estenose aórtica e fibrilação atrial”.

Segundo a apuração do veículo, Jô faleceu aos 84 anos por “enfrentar complicações com a obesidade, que comprometeu parte de seu sistema interno”.

Ainda de acordo com o site, os rins do global não conseguiam mais cumprir suas funções básicas, e seu coração também já não tinha mais capacidade de bombear sangue para o resto corpo. O documento também afirma que Jô teve estreitamento da abertura da válvula aórtica, o que bloqueou a passagem do sangue para o corpo.

Com informações do Metrópoles

