Causa da morte de Arthur Singer foi um AVC hemorrágico, afirma mãe

Ator e cantor morreu aos 13 anos

A causa da morte precoce do ator e cantor Arthur Singer, de São Paulo, foi revelada pela mãe dele. Segundo Meire Adriane, de Suzano, o adolescente que tinha 13 anos faleceu em decorrência de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico na quinta-feira (6).

Segundo ela, os médicos que atenderam o adolescente identificaram que ele nasceu com uma má formação que não tinha sido identificada.

"Nunca reclamou de dor de cabeça e a gente só procura fazer uma tomografia, uma ressonância quando nós temos uma queixa. O meu filho nunca se queixou disso", disse.

O jovem fez parte do reality show "Canta Comigo Teen", da Record, em 2021, e atuou em musicais. Em novembro do ano passado, Arthur anunciou que fazia parte do musical "The Pilgrims".

As informações são do G1.

