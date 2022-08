Causa da morte da atriz Claudia Jimenez é revelada; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ainda não há informações sobre o velório ser aberto ou não ao público geral

O velório de Claudia Jimenez acontece na tarde deste sábado (20), de 12h às 16h30, no cemitério e crematório Memorial do Carmo, no Caju, Zona Portuária do Rio de Janeiro. A informação foi divulgação no programa "É de Casa" (TV Globo).

continua após publicidade .

A atriz morreu nesta sábado (20), aos 63 anos. Segundo a assessoria de imprensa da TV Globo, ela teve insuficiência cardíaca.

Ainda não há informações sobre o velório ser aberto ou não ao público geral.

continua após publicidade .

Carreira

Nascida na Zona Oeste do Rio em 1958, a estreia de Jimenez nos palcos aconteceu ainda em 1978, quando viveu a prostituta Mimi Bibelô, na primeira montagem do "Ópera do Malandro". Foi isso que a fez chegar na Globo após ser descoberta por Maurício Sherman.

A partir daí foi convidada a fazer parte do elenco de "Viva o Gordo" e depois teve participações em "Os Trapalhões". Essa veia cômica serviu de escada para brilhar com Chico Anysio, principalmente na "Escolinha do Professor Raimundo", vivendo a inesquecível Dona Cacilda.

Outro sucesso em sua trajetória foi vivendo a doméstica Edileuza em "Sai de Baixo", em 1996.

continua após publicidade .

Esteve em novelas como "Torre de Babel" (1998), "As Filhas da Mãe" (2001), "América" (2005), "Sete Pecados" (2007), "Negócio da China" (2008), "Além do Horizonte" (2013) e "Haja Coração" (2016).

No total, foram mais de 30 produções para a televisão, sete peças de teatro e dez filmes no cinema.

Seu último papel foi a Bibiana do quadro "Infratores", no Fantástico, em 2018. No mesmo ano, deixou as gravações de "Deus Salve o Rei" (TV Globo) após ter uma crise de hipertensão e precisar ser substituída.

continua após publicidade .

Atriz teve câncer e passou por cirurgias no coração

Claudia descobriu um câncer no mediastino, atrás do coração, em 1986. Na época, foi desenganada, mas conseguiu se recuperar da doença.

A atriz teve, no entanto, que realizar mais três cirurgias nos anos seguintes em razão das sequelas da radioterapia, que possivelmente afetaram os tecidos do seu coração.

A primeira foi em 1999, quando colocou cinco pontes de safena. A segunda, em 2012, para a substituição da válvula aórtica por outra, sintética. A terceira e última, em 2014, para botar um marca-passo.

Siga o TNOnline no Google News