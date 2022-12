Cauã Reymond viverá filho de fazendeiro em nova novela da Globo

Da Redação

O ator irá interpretar o personagem Caio, um dos protagonistas da trama que deverá substituir “Travessia”

Cauã Reymond precisará passar por aulas de prosódia para conseguir falar o sotaque do Mato Grosso do Sul, estado em que se passa “Terra Vermelha”, a nova novela da TV Globo. O ator irá interpretar o personagem Caio, um dos protagonistas da trama que deverá substituir “Travessia”, a partir de março do ano que vem.

“Gosto de me preparar bastante para os meus personagens, não gosto de chegar com friozinho na barriga”, disse ele. “Por sorte, eu vou trabalhar um sotaque que já tenho uma relação”, conta o ator.

Em 2017, para fazer o motoqueiro de uma gangue no filme “Não Devore Meu Coração”, Cauã teve que aprender a forma como os brasileiros que vivem na fronteira com o Paraguai falam. “Começo a trabalhar agora com a mesma professora”, afirma. A diferença, diz ele, é que o sotaque para uma novela com 209 capítulos deve ser "cuidadoso com o Brasil inteiro que assiste”.

“Tem o porrrta [fala com o “r” arrastado], o ‘s’ é limpo como o paulista, não tem esse chiado carioca. Às vezes, eles falam um pouco ritmado como os mineiros”, diz o ator sobre o sotaque.





Nova novela das 21h

Na história, escrita por Walcyr Carrasco, o personagem de Cauã será filho do fazendeiro Antonio Laselva, vivido por Tony Ramos, e enteado de Irene, interpretada por Gloria Pires. Ele vai disputar com o irmão, Daniel (Johnny Massaro), o mocinho da novela, o amor da heroína Aline (Bárbara Reis).

Embora seja divulgado que Cauã viverá pela primeira vez um vilão de novela, o ator diz preferir não usar esse rótulo. “Acho que não é [um vilão]. Serei um dos filhos que não é o mocinho”, afirma. “Estou muito animado, sair de uma novela das nove [ele fez ‘Um Lugar ao Sol’] para estar em outra novela das nove é o sonho”, acrescentou.





Fonte: Informações Banda B.

